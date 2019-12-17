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В центре Киева посреди улицы умер мужчина

17 декабря, 17:03

ЧП произошло на Институтской

/ Фото: Сегодня

В Киеве сегодня, 17 декабря, в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо, сообщает полиция Киева.

На вызов прибыли врачи, однако в карете скорой помощи мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, что 17 декабря под Радой проходят четыре митинга: против открытия рынка земли; "евробляхеры" требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей; митинг против законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации; члены Федерации профсоюзов Украины вышли в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест.

Во время протестов произошла драка под Верховной Радой между протестующими против открытия рынка земли и правоохранителями. В полиции причиной потасовки назвали попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

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Киев смерть институтская скорая помощь

Источник: Сегодня

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