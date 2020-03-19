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В центре Киева прекратили работу элитных борделей: видео

19 марта, 12:49

Мила Князьская-Ханова

Владельцы зарабатывали на девушках от 4 тысяч гривен в час

Киевские оперативники пресекли деятельность стриптиз-клубов на столичном Печерске. Участники преступной группы зарабатывали на работницах клубов от 4000 гривен в час. Именно такую сумму девушки получали за предоставление услуг сексуального характера, сообщили в полиции Киева.

Сообщники распределяли полученные от деятельности деньги из расчета 50% себе, а остальные – проституткам. Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения клубов и изъяли оттуда вещественные доказательства – деньги, компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

"Главный организатор – 53-летний житель Киева. Он обеспечивал деятельность администраторов, которые, в свою очередь, занимались поиском клиентов и вели бухгалтерскую работу. Среди соучастников было семь женщин и один мужчина. Деньги, полученные от предоставления пикантных услуг, администраторы передавали владельцу клуба лично в руки или перечисляли на банковские счета", – рассказал в.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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Ранее в Киеве огласили судебный приговор администратору стриптиз-клуба, в котором танцовщицы оказывали посетителям услуги сексуального характера. Во время сбора доказательств агент полиции дважды пользовался услугами "жриц любви", потратив 12 тысяч гривен.

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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Киев бордель танцовщицы полицейские сутенерство

Источник: Сегодня

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