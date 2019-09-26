В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видео

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В ночь на четверг, 26 сентября, в центре Киева на Набережном шоссе, 4, горело недействующее здание. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:54.

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"Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока работники "Киевэнерго" отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению", – говорится в сообщении.

В 6:11 пожар пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 6:21 – ликвидирован.

На месте происшествия работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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