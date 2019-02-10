В центре Киева произошел масштабный пожар: горит офисное здание

Пожару присвоили повышенный уровень сложности

В центре Киева произошел масштабный пожар: горит офисное здание 2019-02-10T02:25:00+02:00 Происшествия Пожару присвоили повышенный уровень сложности

















В ночь на 10 января в Киеве по адресу улица Казимира Малевича, 86 вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает "Информатор". Горит трехэтажное офисное здание. Огонь начал разрастаться с такой силой,что со временем пожару присвоили ранг повышенной сложности.

На данный момент площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Огонь охватили крышу здания. Существует угроза распространения огня.

Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров только к 01:10. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Пожарным понадобился еще час, чтобы полностью ликвидировать возгорание в 02:05. На данный момент движение до сих пор перекрыто, а спасатели проливают обгоревшие конструкции здания.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, в субботу, 2 февраля, в 11:52 поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию.

Огонь распространялся с огромной силой и напугал жителей Лесного массива.К вечеру пламя охватило территорию более чем 10 тысяч квадратных метров (это сравнимо по площади с футбольным полем). Спасателям удалось вынести из огня до десятка газовых баллонов и отнести на безопасное расстояние, чтобы не взорвались.

Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаро­тушения на складе была, но по неизвестным причинам она не работала.

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