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В центре Киева произошла массовая драка: пьяные парни напали на копов – видео

25 июня, 11:20

Один из парней после драки возле станции метро толкнул патрульную

Фото: Информатор

В центре Киева утром во вторник, 25 июня, на Крещатике возле станции метро, где на днях один из пассажиров набросился на людей с ножом, произошло новое ЧП. Как сообщает изданием "Информатор", пьяные молодые люди после массовой драки напали на патрульных, которых вызвали из-за конфликта.

Так, сначала у метро "Крещатик" подрались две группы молодых парней, всего около 15 человек. На место прибыли сотрудники патрульной полиции, которые уладили конфликт. При этом одна группа парней ушла, а вторая – провоцировать полицейских. Один из парней толкнул патрульную, после чего началась потасовка.

В итоге пять человек были задержаны, их отвезли в Печерское отделение полиции.

Напомним, что на прошлой неделе соцсети несколько дней обсуждали задержание копами пары в центре Киева. После того, как в сеть попало видео задержания, вокруг патрульных вспыхнул скандал. Что произошло и как на самом деле происходило задержание, разбирались журналисты "Сегодня".


Также отметим, что ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

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Тег Киев, драка, задержание

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