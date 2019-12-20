В центре Киева произошла массовая драка с полицией: есть пострадавшие (видео)

В центре Киева на улице Грушевского в пятницу, 20 декабря, произошла массовая потасовка молодых парней с правоохранителями. В результате инцидента пострадали четверо копов, восемь человек доставлены в полицию. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
"На улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые применили слезоточивый газ и устроили потасовку", – говорится в сообщении.
В ответ полиция использовала слезоточивый газ, один из копов выстрелил в воздух.
"В настоящее время в управление полиции доставлены восемь участников происшествия для установления их личных данных, дачи объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
Информация о ЧП зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
По данным социальных сетей, в потасовке участвовали футбольные фанаты. При этом очевидцы сообщали, что слышали звук взрыва.
Напомним, 17 декабря под Верховной Радой проходила акция протеста против рынка земли , которая переросла в драки митингующих с сотрудниками полиции.
В ответ копы жестко зачистили улицу от протестующих , которые пытались разбить палатки на Грушевского.
Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих.
Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк