В центре Киева произошла массовая драка с полицией: есть пострадавшие (видео)

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В центре Киева на улице Грушевского в пятницу, 20 декабря, произошла массовая потасовка молодых парней с правоохранителями. В результате инцидента пострадали четверо копов, восемь человек доставлены в полицию. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"На улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые применили слезоточивый газ и устроили потасовку", – говорится в сообщении.

В ответ полиция использовала слезоточивый газ, один из копов выстрелил в воздух.

"В настоящее время в управление полиции доставлены восемь участников происшествия для установления их личных данных, дачи объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

Информация о ЧП зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

По данным социальных сетей, в потасовке участвовали футбольные фанаты. При этом очевидцы сообщали, что слышали звук взрыва.

Напомним, 17 декабря под Верховной Радой проходила акция протеста против рынка земли , которая переросла в драки митингующих с сотрудниками полиции.

В ответ копы жестко зачистили улицу от протестующих , которые пытались разбить палатки на Грушевского.

Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих.

Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных.

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