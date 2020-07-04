В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: видео

В центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой.

Инцидент случился около четырех часов утра в "Арене", сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

"Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Причины конфликта, а также количество пострадавших пока неизвестны.

Также было опубликовано видео драки.

Осторожно, на ролике есть сцены насилия!

Позже было опубликовано еще одно видео, снятое очевидцами, на котором видно, как развивалось побоище:

Видео: Киев Оперативный

Ранее во Львове произошла массовая драка, в которой пострадали сотрудники Нацполиции.

Перед этим во Львове случилась другая резонансная драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. Среди пострадавших оказались и двое копов, которые прибыли на место конфликта. После драки задержали 12 человек, из которых 8 оказались иностранцами.

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