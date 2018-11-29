В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший

В центре Киева на улице Большая Васильковская вечером в парня стреляли из травматического пистолета, сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.

Также портал опубликовал видео с места происшествия. Полицейские, которые патрулировали центральные улицы, оперативно задержали стрелка. Он нейтрализован, а потерпевший дает показания полиции.

О тяжести ранений ничего неизвестно. В полиции пока не комментируют этот инцидент.

Ранее в Киеве задержан преступник, простреливший голову продавцу в баре на Оболони. По данным правоохранителей, вечером 14 ноября молодой человек зашел в бар в Оболонском районе Киева. Там преступник выстрелил продавцу в голову, после чего совершил еще два выстрела в его сторону, попав в туловище.

Напомним, 9 ноября на Русановке в мужчину несколько раз выстрелили и брызнули газом. Стрельба произошла на улице Энтузиастов.

Кроме того, в сентябре в Киеве произошло жуткое убийство. Парень выстрелил мужчине в голову и добил молотком. Подозреваемый несколько дней жил с мертвым телом в квартире.