В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший

Сегодня, 23:28

Полицейские, которые патрулировали центральные улицы, оперативно задержали стрелка

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В центре Киева на улице Большая Васильковская вечером в парня стреляли из травматического пистолета, сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.

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Также портал опубликовал видео с места происшествия. Полицейские, которые патрулировали центральные улицы, оперативно задержали стрелка. Он нейтрализован, а потерпевший дает показания полиции.

О тяжести ранений ничего неизвестно. В полиции пока не комментируют этот инцидент.

Ранее в Киеве задержан преступник, простреливший голову продавцу в баре на Оболони. По данным правоохранителей, вечером 14 ноября молодой человек зашел в бар в Оболонском районе Киева. Там преступник выстрелил продавцу в голову, после чего совершил еще два выстрела в его сторону, попав в туловище.

Напомним, 9 ноября на Русановке в мужчину несколько раз выстрелили и брызнули газом. Стрельба произошла на улице Энтузиастов.

Кроме того, в сентябре в Киеве произошло жуткое убийство. Парень выстрелил мужчине в голову и добил молотком. Подозреваемый несколько дней жил с мертвым телом в квартире.
Киев, стрельба, парень, преступник, задержали, полицейские, Большая Васильковская

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