В центре Киева произошла стрельба: появились первые подробности
Мужчина сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся
В Киеве в пятницу, 5 июля, на Бессарабской площади произошла стрельба. Инцидент произошел около 13:00, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Он начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся", – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изїяли две гильзы.
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации этого события.
Ранее 5 июля на столичной Оболони неизвестные обстреляли машину Opel.
Также сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию. К счастью, обошлось без пострадавших. После обстрела злоумышленники, открывавшие огонь, уехали с места происшествия на двух автомобилях. Вскоре полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и установили место нахождения подозреваемых.
Напомним, на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ловили пьяного чиновника более часа.
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