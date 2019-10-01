В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видео

В центре Киева лоб в лоб столкнулись легковушка Hyundai и автомобиль службы такси. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня около 1:20 на бульваре Шевченко. Как рассказал таксист, оба автомобиля ехали на зеленый свет, но на перекрестке им не удалось справиться с управлением, и легковушки столкнулись. В результате аварии никто не пострадал.

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Отметим, что на перекрестке с улицей Терещенковской, где и произошло ДТП, отсутствуют повторители сигнала светофоров, что часто провоцирует ДТП.

Напомним, недавно в столице недалеко от Национального авиационного университета произошла авария при участии Honda и Hyundai. От удара Hyundai перевернулся и приземлился на крышу, снеся при этом светофор.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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