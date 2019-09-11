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В центре Киева произошло масштабное ДТП: появились фото и видео

11 сентября, 07:56

Четыре автомобиля столкнулись на бульваре Леси Украинки

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В центре Киева водитель BMW X5 устроил масштабное ДТП. Пострадал только один из четверых водителей, сообщает "Информатор".

Авария произошла около полуночи на бульваре Леси Украинки. Как выяснилось, BMW двигался вверх по бульвару и перестроился в крайний правый ряд для обгона и врезался в припаркованный Volkswagen. От удара автомобиль отбросило в забор, после чего внедорожник занесло, и он врезался в автомобиль службы такси Citroen. Последний автомобиль тоже отбросило в другое такси.

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В результате ДТП легкие повреждения руки получил только водитель Volkswagen. Предварительно, все участники аварии были трезвые. За рулем BMW находился парень, который взял автомобиль у своей гражданской жены.

Сейчас детали аварии и виновника масштабного ДТП устанавливают правоохранители.

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Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП внедорожник столкновение легковушки бульвар Леси Украинки

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