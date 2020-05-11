В центре Киева произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)

После аварии двое пострадавших оказались в больнице

В центре Киева, на улице Большой Васильковской, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась 11 мая, когда водитель микроавтобуса Opel не заметил стоящие автомобили и протянул их более 30 метров.

"Водитель буса Opel на светофоре не заметил стоящие авто и протаранил Skoda и Kia, протянув их больше 30 метров аж до середины автозаправочной станции", - говорится в сообщении.

Реклама

В результате происшествия два человека оказались в больнице – пострадали водитель и пассажирка Skoda.

В тренде Штрафы по e-mail: что ждет нарушителей ПДД после карантина

"На месте происшествия работали коммунальщики, убирали килограммы мусора – обломков авто", - говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, отчего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило на припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама