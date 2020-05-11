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В центре Киева произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)

11 мая, 13:44

Руслан Ровик

После аварии двое пострадавших оказались в больнице

В центре Киева, на улице Большой Васильковской, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась 11 мая, когда водитель микроавтобуса Opel не заметил стоящие автомобили и протянул их более 30 метров.

"Водитель буса Opel на светофоре не заметил стоящие авто и протаранил Skoda и Kia, протянув их больше 30 метров аж до середины автозаправочной станции", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия два человека оказались в больнице – пострадали водитель и пассажирка Skoda.

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"На месте происшествия работали коммунальщики, убирали килограммы мусора – обломков авто", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, отчего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило на припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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Киев авария ДТП

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