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В центре Киева просела дорога: движение перекрыто

13 ноября, 11:21

Движение ограничено по Владимирской от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы

Скриншот

Скриншот

На улице Владимирской в центре Киева аварийно просела дорога. В связи с этим движение на участке улицы ограничено до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Из-за аварийного проседания на участке ул. Владимирской от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко выполняем ремонт покрытия из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Киевавтодор

Киевавтодор

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Подробности пока что не уточняются.

Ранее сообщалось, что в столице 13 ноября ограничено движение на Северном мосту в связи с ремонтом дороги.

Напомним, в Киеве на прошлой неделе зафиксировали рекордное количество ДТП. Только за субботу и воскресенье насчитали более 170 дорожных происшествий. Напомним, большинство аварий на украинских дорогах происходят из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и вождения в нетрезвом состоянии. Еще одна вероятная причина – ямы на дорогах.

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Киев инфраструктура ремонт дорог

Источник: Сегодня

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