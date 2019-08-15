В центре Киева провалился асфальт: проезд ограничен

В центре столицы на проезжей части улицы Лютеранской провалился асфальт. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.
"Хорошо, хоть никого не утянул в подземелье. Проезд на неопределенное время ограничен", - говорится в сообщении.
Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзала.
Ранее на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.
Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
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