В центре Киева провалился асфальт: проезд ограничен

Проезд по улице Лютеранской пока что ограничен

/ Фото: Киев Оперативный

В центре столицы на проезжей части улицы Лютеранской провалился асфальт. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Хорошо, хоть никого не утянул в подземелье. Проезд на неопределенное время ограничен", - говорится в сообщении.

Не так давно аналогичное ЧП произошло возле Центрального железнодорожного вокзала.

Реклама

Ранее на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.

В тренде "Динамо" потеряло 24 миллиона евро от невыхода в Лигу чемпионов

Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама