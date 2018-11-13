В центре Киева провалился асфальт, улицу залило кипятком

В Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел масштабный прорыв на теплосети. По словам очевидцев, улицу залило кипятком, а на месте прорыва провалился асфальт. В яме с кипятком оказался автомобиль. По некоторым данным, в нем находились люди.

"То чувство, когда поняла смысл выражения "родилась в рубашке". Саксаганского – Шота Руставели прорвало трубу, провалился асфальт, машина в пяти метрах от моей провалилась вниз... объезжайте, тут уже адские пробки и бьет горячая вода", – пишет в Facebook Marina Galak.

Из-за горячего "гейзера" на улице образовался "туман". На место вызваны аварийные службы города.

Фото: facebook.com/GalakHeadhunter

Вследствие ЧП заблокировано движение троллейбусов №3, 12, 14, 40, 40к и автобусов № 69, сообщили в "Киевпастрансе".

Сейчас движение троллейбусов маршрута № 3 организовано до Южного вокзала, № 12 – до ст. м. "Лыбидская", № 14 – до Дворца спорта, а №40,40к – до Железнодорожного массива. Автобусы маршрута № 69 следуют до ул. Тарасовской.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что коммунальщики уже приступили к ликвидации аварии.

"На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло масштабное повреждения тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть. На месте уже работают представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и столичной полиции", – говорится в сообщении компании.

Сейчас на место прибыли два аварийных автомобиля и машина для эвакуации

машин, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Ранее в Киеве после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"После запуска горячей воды более 300 повреждений. Работают 34 аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго. Работают круглосуточно", – отметил он.

Так, 19 октября в Голосеевском районе улицу залило кипятком. Это связано с прорывом труб горячего водоснабжения. В районе потопа образовались четыре провала.





