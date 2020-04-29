В центре Киева провалился тротуар

В центре Киеве в двух местах просел тротуар. Коммунальное ЧП произошло на пешеходной зоне, недалеко от станции метро "Арсенальная", возле подземного перехода.

Плитка просела в двух местах. В одном месте может образоваться яма диаметром полтора на два метра. Рядом с уходящей под землю плиткой расположены канализационные люки.

Коммунальщики говорят, что провал мог образоваться из-за прорыва трубы с горячей или холодной водой.

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В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сайту "Сегодня" сообщили, что знают про проседание тротуара на Печерске.

"Мы уже выяснили причину проседания тротуара возле подземного перехода. В помещении "Арсенала" частная компания открыла большой фудкорт и для этого прокладывала сточную канализацию в этом месте. Подземную коммуникацию видимо подмыло водой и произошло проседание тротуара. Сейчас подрядчик, который выполнял эти работы, за свой счет будет восстанавливать тротуар, где произошло проседание. Ремонтные работы уже начались", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Фото: Киев Сейчас

Также провал образовался посреди проезжей части на улице Полярной:

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Ранее в столице в районе Кардач на улице Вадима Гетьмана провалился асфальт.

Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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