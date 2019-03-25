В центре Киева пьяные покупатели устроили драку в магазине

Парни решили распить пиво прямо в торговом зале, не заплатив на него

Фото: Информатор

В центре Киева пьяные покупатели устроили драку в магазине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/88a/2fe/5c988a2fe14ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/88a/2fe/5c988a2fe14ea.jpg 2019-03-25T10:02:00+02:00 Происшествия Парни решили распить пиво прямо в торговом зале, не заплатив на него

Группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подралась с сотрудниками одного из супермаркетов в центре Киева. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 марта.

По данным "Информатора", молодые люди зашли в магазин в то время, когда продажа алкоголя уже запрещена, и начали прямо в торговом зале открывать пиво и распивать его, не расплатившись за товар. Кассиры сделали замечание нарушителям и вызвали копов. В свою очередь, парни отреагировали агрессивно и попытались сбежать. Охранники решили остановить нарушителей, однако те устроили драку, избивая сотрудников супермаркета ногами.

В результате один из компании пьяных молодых людей сбежал, а двоих охранники передали прибывшим патрульным.

Ранее сообщалось о том,что киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Ним оказался гражданин Республики Беларусь, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.

Также мы писали, что в Голосеевском районе Киева погиб мужчина в результате взрыва в квартире. Как оказалось, именно этот погибший, 28-летний россиянин, подозревался в убийстве водителя BlaBlaCar.

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