В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Контрактовой площади, где размещен новогодний городок, вечером 1 января мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном. В результате инцидента продавец, покупатели и семилетний ребенок получили ожоги. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вчера вечером на Контрактовой площади довольно пьяный мужчина разлил (непонятно пока случайно или специально) два казана с глинтвейном. Все бы ничего, но при этом ожоги получили покупатели, продавец и ребенок 7-лет, что проходил рядом. Сам мужчина все отрицает. Говорит "докажите, делайте экспертизу и вообще документов на этот алкоголь нет", - говорится в сообщении.

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Подробности инцидента уточняются.

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Ранее в Одесской области в результате ожогов погиб младенец. Трагедия произошла в одном из сел Захаровского района. Когда мать была на улице, пятеро детей, старшему из которых – восемь лет, играли в доме. Они перевернули чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища.

Также в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком.

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