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В центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей

20 февраля, 14:25

Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать

В Киеве на Владимирской улице пьяный мужчина разрубил дверь соседям за то, что они шумели и мешали ему отдыхать. Полицию на место происшествия вызвали 19 февраля около полуночи, рассказали в Патрульной службе.

На месте вызова полицейские обнаружили одного из жильцов дома с явными признаками алкогольного опьянения, который держал в руках топор и вел себя агрессивно. Чтобы гражданин своими действиями не навредил себе и окружающим, патрульные применили к нему специальные средства.

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По словам мужчины, его соседи с верхнего этажа постоянно шумят и громко себя ведут ночью, чем мешают ему отдыхать. Поэтому он взял топор и поднялся на этаж к соседям. Те не открыли, и он повредил им дверь.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств правовой квалификации действий гражданина.

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А в 2019 году два соседа, живущих в многоквартирном доме Киева, взялись после ссоры за топоры. Конфликт начался из-за ветвей винограда, высаженных под окнами. Этот виноград мужчины высадили сами два года назад на клумбе у дома. Мужчины дружили между собой. До тех пор, пока ветви винограда не начали бросать тень на окна соседа, живущего на первом этаже.

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Киев соседи полиция топор ссоры происшествия

Источник: Сегодня

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