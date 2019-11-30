В центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и два ДТП: фото и видео

/ Фото: dtp.kiev.ua

В центре Киева в середине дня 30 ноября разыгрался настоящий триллер с полицейской погоней, масштабными авариями, попыткой бегства и задержанием подозреваемых.

Как сообщили на странице Facebook-сообщества dtp.kiev.ua, около 13 часов в районе Бессарабской площади водитель Mazda врезался в патрульную Skoda, а затем попал в еще одну аварию, рядом с началом бульвара Тараса Шевченко.

После второй аварии Mazda потеряла способность двигаться самостоятельно, и люди, которые находились в салоне, поспешили покинуть машину.

Между тем, по словам очевидцев, во время погони пострадали около 12 автомобилей, а водителя и пассажира, которые пытались скрыться от копов, удалось задержать.

Стоит отметить, что очень похожее происшествие случилось в столице и накануне вечером: пьяный водитель за рулем ВАЗ на высокой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai, который отбросило в Opel. В результате аварии травмирован сам виновник ДТП, который пытался сбежать, но был окружен другими водителями, которые держали его до приезда полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram