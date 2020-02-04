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В центре Киева сгорела Toyota Camry

4 февраля, 10:57

Инцидент произошел в ночь на 4 февраля на бульваре Леси Украинки

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В центре Киева на бульваре Леси Украинки, 7-9, во дворе 16-этажного жилого дома сгорел автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о ЧП поступила спасателям в 2:54 4 февраля, в 3:25 возгорание ликвидировали.

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В результате пожара поврежден моторный отсек, лобовое стекло и салон автомобиля.

На месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Кроме того, в декабре в припаркованном Audi A6 возник пожар и зацепил рядом стоящий Honda C-RV.

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Киев машина пожары

Источник: Сегодня

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