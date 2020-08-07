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В центре Киева снова заметили голого мужчину, разгуливающего по улицам (видео)

7 августа, 10:57

Наталья Руда Наталья Руда

Жителя столицы без одежды уже заметили на Кловской

В центре Киева снова заметили голого мужчину, который ранее разгуливал без одежды в правительственном квартале.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Прогулка голого мужчины продолжается. Вчера его заметили на Кловской", – говорится в сообщении канала, где также опубликовано видео.

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Напомним, в Киеве на проспекте Лобановского произошло курьезное происшествие. Там под балконами дома мужчина по имени Александр полчаса стоял полностью голым. При этом незнакомец звал "творца", а когда полиция пыталась его задержать, он заявил, что является свободным человеком.

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Ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

Тем временем по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

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Киев

Источник: Сегодня

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