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В центре Киева со стычками разрисовали офис лотереи: фото и видео с места инцидента

15 июля, 15:35

Протестующие требовали прекратить работу компании в Украине

Фото: Информатор

После инцидента в Мелитополе, где мужчина приковал к себе сотрудницу Национальной лотереи, в Киеве около 20 мужчин в военной форме разрисовали красной краской центральный офис государственной лотереи "МСЛ" на улице Шелковичной, 50а. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, утром в понедельник, 15 июля, мужчины в камуфляже требовали прекратить работу компании в Украине, также они пытались пробраться в помещение, что спровоцировало стычки.

На место стянули наряды полиции, которые урегулировали ситуацию. С протестующими в итоге пообщался адвокат компании, но с него сорвали головной убор и затоптали ногами. После этого протестующие снова попытались попасть в помещение. Двоих из них впустили, а остальные остались на улице и зажгли файеры. Спустя какое-то время они разошлись.

Известно, что представители лотереи написали заявление в правоохранительные органы по факту инцидента. О задержанных не сообщается.

Напомним, на сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи, подобные азартным играм, которые запрещены законом. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Также сообщалось, что 20 июня президент Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями выступил за легализацию игорного бизнеса. А еще в 2018 году нынешний глава СНБО, а тогда министр финансов Александр Данилюк отмечал, что в Украине пора принять законопроект об игорном бизнесе и вывести такие предприятия из "тени":

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Тег Киев, лотерея, протест

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