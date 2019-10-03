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В центре Киева спорткар протаранил ограждение и вылетел на тротуар

3 октября, 10:25

Причины ДТП пока что не сообщаются, к счастью, никто не пострадал

/ Фото: dtp.kiev.ua

В центре Киева возле станции метро "Печерская" утром в четверг, 3 октября, спорткар Audi протаранил металлическое ограждение на бульваре Леси Украинки и вылетел прямо на тротуар. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

В аварии чудом никто не пострадал, так как обычно в этом месте довольно оживленное движение либо же припаркованы машины.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Ранее новости "Сегодня" писали, что недалеко от Национального авиационного университета произошла авария при участии Honda и Hyundai.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.

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Киев ДТП печерск

Источник: Сегодня

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