В центре Киева срубили "египетскую жрицу"

Фото: Таня Адамус

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Коммунальщики спилили скульптуру "египетской жрицы", которая много лет украшала улицу Золотоворотскую, рядом с Золотыми воротами, и стала настоящей городской достопримечательностью. Скульптуру сделали из усохшего дерева. К ней много лет приходили прикоснуться киевляне и гости города. По городской легенде, она приносила людям финансовое благополучие.

Пропажу заметили люди, пришедшие на экскурсию. Они в шоке от того, что коммунальщики демонтировали "жрицу".

Кстати, таких скульптур из усохших деревьев сделали несколько по центральным улицам и паркам Киева в 2006-2007 годах. У каждой из них был свой сюжет, но многие уже усохли окончательно и их убрали сотрудники коммунальных служб. "Египетская жрица" – одна из последних.

"Как же хочется, чтобы наши службы не всегда действовали по инструкции, а иногда включали мозги, эмоции и чувство прекрасного. Из засохшего дерева кто-то сделал арт-объект. Интересную деревянную скульптуру, у контрой фоткались горожане и туристы. А кто-то знающий даже получал финансовое благословение от этой жрицы. Коммунальщики спилили жрицу как сухостой и посадили новое дерево. А нужно было лишь включить мозги, эмоции, чувство прекрасного и сделать исключение", – написала Олеся Остафиева.

В свою очередь в "Киевзеленстрое" сайту "Сегодня" объяснили причину демонтажа.

"Старое дерево в виде скульптуры на Золотоворотской удалили сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района. Ствол дерева был гнилым у основания и уже начал шататься. Мы понимаем негодование любителей экскурсий и городских легенд. Но если эта городская достопримечательность упадет на головы прохожих, то кто тогда будет нести ответственность?" – заявили нам в "Киевзеленстрое".

Там добавляют, что весной в этом месте высадят новые деревья. Там есть для этого три свободных лунки.

Напомним, в соцсетях 31 января появилась информация о том, что днем в Киеве возле памятника Магдебургскому праву вырубают деревья. Склоны вдоль лестницы, которая соединяет горку и памятник внизу на набережной, были усыпаны частями ветвей и бревнами. Вырубка вызвала немалый резонанс среди киевлян.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" пояснили причину "лесоповала" санитарной вырубкой. Так, по словам коммунальщиков, большинство деревьев, которые подлежат удалению, – это клены, а также вяз, тополь и каштаны. Они аварийные, сухостойные, трухлявые и больные. Всего там удаляется 57 деревьев и на кронах 11-ти должны провести санитарную обрезку. Самое молодому дереву – 10 лет, а самому старому тополю – 90 лет. Остальные деревья разного возраста – 20-40 лет.

Кроме того, в районе ДВРЗ вспыхнул скандал из-за меток на деревьях, которые люди заметили в лесу в районе улицы Рогозовской.

Вместе с тем, в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

Также строительство метро на Виноградарь в Киеве снова оказалось в эпицентре скандала из-за вырубки деревьев на улице Межевой.

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