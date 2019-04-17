В центре Киева столкнулись элитные иномарки

В аварию попали Mitsubishi Pajero и Porsche Panamera

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве в среду, 17 апреля, на улице Мазепы произошло ДТП с участием двух автомобилей – Mitsubishi Pajero столкнулся с Porsche Panamera. Авария произошла около 17:40, сообщает "Информатор".

По словам водителя Panamera, он двигался со стороны станции метро "Арсенальная" на зеленый свет. В этот момент справа от него появился Mitsubishi Pajero, который врезался в "немца". От столкновения Porsche вынесло на встречную полосу, а Pajero развернуло.













В свою очередь, супруг водителя Mitsubishi рассказал, что его жена выезжала с обочины. В этот момент у машины заклинило руль. Однако, как отметил он, его супруга сначала убедилась, что сзади не было автомобилей. Поэтому ему интересно, с какой скоростью ехал Porsche.

На место оперативно прибыли полицейские и карета скорой помощи. В результате осмотра медики констатировали, что в ДТП удалось обойтись без пострадавших. Все участники происшествия от госпитализации также отказались.

Правоохранители ожидают видео с уличных камер. После этого станет известно, кто является виновником происшествия.

Напомним, 16 апреля на Жулянском путепроводе на Большой Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали автоцистерна Mercedes, кроссовер Skoda Yeti и BMW.

Ранее мы писали, что в Фастове Киевской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. За рулем машины находился 18-летний житель села Большая Снетинка без водительского удостоверения. Телесных повреждений не получил, был трезв.

Напомним, в окрестностях села Песчаное Белоцерковского района 19-летний парень на Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.

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