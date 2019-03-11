В центре Киева в подвале нашли труп мужчины

Тело нашел дворник возле мусорных баков

Фото: Информатор

В центре Киева в подвале нашли труп мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/605/29c/5c860529c789c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/605/29c/5c860529c789c.jpg 2019-03-11T08:59:00+02:00 Происшествия Тело нашел дворник возле мусорных баков

Труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта.

Страшную находку обнаружил дворник возле мусорных баков в подвале подсобной пристройки.

На вид погибшему около 40 лет, тело выглядит очень истощенным, и, как пишет "Информатор", судя по внешним признакам, пролежало в подвале достаточно долго. При себе у погибшего мужчины документов не было.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Обстоятельства гибели и причины смерти мужчины установит следствие.

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Ранее сообщалось, что на улице Демеевской, 35, в Голосеевском районе Киева найден труп женщины. Тело лежало в одной из квартир на 5 этаже. Правоохранители выяснили, что в квартире регулярно собирались пьяные компании.

Также сообщалось, что в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

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