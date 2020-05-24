В центре Киева в результате ДТП пострадали дети

В воскресенье вечером, 24 мая, в районе площади Победы в Киеве, где появился первый светофор для велосипедистов, произошла авария, в результате которой пострадали двое детей.



Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, автомобиль Infinity ехал прямо с Дмитриевской, а Ford поворачивал налево. После мощного столкновения Ford вылетел на газон.

Из обоих авто пострадали по одному ребенку. Дети госпитализированы в Охматдет.

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Ранее в Киеве ​​на улице Дегтяревской произошло ДТП с участием 4 автомобилей. По предварительной информации, водитель транспортного средства Volkswagen совершил выезд на полосу для движения во встречном направлении. А потом, вероятно, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями Subaru, Honda и Skoda, после чего перевернулся на крышу.

Ранее на проспекте Королева, 2А, в Киеве произошло масштабное ДТП при участии как минимум четырех автомобилей. Водитель микроавтобуса ехал по проспекту на большой скорости, протаранил автомобиль, который выезжал со двора, а потом врезался в машину такси. Та в свою очередь врезалась в столб, опора упала и задела еще несколько машин.

Также в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

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