В центре Киева в жилом доме произошла стрельба: погиб мужчина – СМИ
По предварительным данным, конфликт из-за квартиры начался уже давно
Мужчина погиб в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка. Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники, инцидент произошел накануне около 20:00.
По версии СМИ, конфликт возник на почве давнего спора владельцев квартиры, один из них приехал в квартиру с "группой поддержки" и начал выбивать дверь. Второй 58-летний владелец, который находился внутри помещения, открыл огонь из турецкого ружья Kral Arms Tactical по приехавшим людям.
Один мужчина в результате стрельбы погиб.
По предварительным данным, стрелка задержали, однако официальной информации от правоохранителей пока не поступало.
Обстоятельства и детали ЧП выясняются.
Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет, вероятно, под патрон Флобера, и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.
Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева в жилом доме произошла стрельба: погиб мужчина – СМИ". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разрыли и бросили: что произошло с озером в киевском парке "Отрадный"
В связи с отсутствием финансов возможна временная остановка работ на озере до полугода
"Трубы тоже устали". В центре Киева из-за порыва трубопровода затопило улицу
Грязный поток залил лестницу между улицей Марьяненко и переулком Гордиенко