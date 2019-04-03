В центре Киева в жилом доме произошла стрельба: погиб мужчина – СМИ

По предварительным данным, конфликт из-за квартиры начался уже давно

Фото: Нацполиция

В центре Киева в жилом доме произошла стрельба: погиб мужчина – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-04-03T10:14:00+03:00 Происшествия По предварительным данным, конфликт из-за квартиры начался уже давно

Мужчина погиб в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка. Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники, инцидент произошел накануне около 20:00.

По версии СМИ, конфликт возник на почве давнего спора владельцев квартиры, один из них приехал в квартиру с "группой поддержки" и начал выбивать дверь. Второй 58-летний владелец, который находился внутри помещения, открыл огонь из турецкого ружья Kral Arms Tactical по приехавшим людям.

Один мужчина в результате стрельбы погиб.

По предварительным данным, стрелка задержали, однако официальной информации от правоохранителей пока не поступало.

Обстоятельства и детали ЧП выясняются.

Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет, вероятно, под патрон Флобера, и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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