В центре Киева вандалы испортили памятник влюбленным: подробности

Бронзовый монумент уже очистили от краски, однако сделали это явно в спешке

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В Киеве неизвестные вандалы испортили памятник "История любви", который установлен в Крещатом парке, недалеко от входа на мост влюбленных. Вандалы облили руки стариков, которые обнимаются, ярко-розовой краской. Такой же розовой краской летом этого года испортили памятник Самсону, "разрывающему пасть льва", на Контрактовой площади. Тогда злоумышленников удалось оперативно поймать.

Фото из социальных сетей

Напомним, памятник в Крещатом парке посвящен истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые познакомились в немецком плену и встретились спустя 60 лет. Бронзовая копия была установлена в парке в 2013 году.

Бронзовый монумент уже очистили от краски. Впрочем, розовые пятна видны между пальцами стариков, а очищали памятник явно в спешке, поэтому на нем остались видны следы от инструментов, которыми работали чистильщики.

В полиции Печерского района сайту "Сегодня" сообщили, что к ним не поступали заявления о порче памятника.

"О том, что памятник облили краской, нам известно, но по этому поводу заявлений не поступало", – рассказали в полиции.

В то же время в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района сообщили, что памятник находится на балансе отдела культуры и они не имеют к нему никакого отношения.

Напомним, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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