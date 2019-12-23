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В центре Киева вандалы испортили памятник влюбленным: подробности

23 декабря, 11:42

Александр Марущак

Бронзовый монумент уже очистили от краски, однако сделали это явно в спешке

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В Киеве неизвестные вандалы испортили памятник "История любви", который установлен в Крещатом парке, недалеко от входа на мост влюбленных. Вандалы облили руки стариков, которые обнимаются, ярко-розовой краской. Такой же розовой краской летом этого года испортили памятник Самсону, "разрывающему пасть льва", на Контрактовой площади. Тогда злоумышленников удалось оперативно поймать.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Напомним, памятник в Крещатом парке посвящен истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые познакомились в немецком плену и встретились спустя 60 лет. Бронзовая копия была установлена в парке в 2013 году.

Бронзовый монумент уже очистили от краски. Впрочем, розовые пятна видны между пальцами стариков, а очищали памятник явно в спешке, поэтому на нем остались видны следы от инструментов, которыми работали чистильщики.

В полиции Печерского района сайту "Сегодня" сообщили, что к ним не поступали заявления о порче памятника.

"О том, что памятник облили краской, нам известно, но по этому поводу заявлений не поступало", – рассказали в полиции.

В то же время в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района сообщили, что памятник находится на балансе отдела культуры и они не имеют к нему никакого отношения.

Напомним, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев памятник вандализм

Источник: Сегодня

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