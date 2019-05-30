В центре Киева вандалы украли очки у Папы Карло
Восстановление такой детали стоит очень дорого
Киевлян возмутила поврежденная скульптура шарманщика Папы Карло, которая установлена возле центрального входа в Киевский академический театр кукол в Крещатом парке, на улице Грушевского, 1-а.
"На днях пришла туда с внуком и обнаружила, что у Папы Карло отсутствует часть очков. Видимо, кто-то специально их отпилил, поскольку они сделаны из бронзы, или просто оторвали вандалы ради забавы. На памятник часто залезают нетрезвые парни, хотя должны лишь подставлять голову под шляпу шарманщика и загадывать желания", – сообщила "Сегодня" Елена Калинина.
Памятник действительно поврежден. В театре нам сообщили, что знают о сломанных очках.
"Это произошло уже очень давно. Но восстановление такой детали стоит очень дорого для театра – нужно применять сплавку разного металла, ведь осталась одна линза очков, а вторую нужно изготавливать. На все работы по восстановлению нужно объявлять тендер. Но памятник необходимо восстановить однозначно. И мы это сделаем к закрытию сезона", – пообещали "Сегодня в кукольном театре.
Напомним, что в микрорайоне Новобеличи в Киеве вандалы разбили новую остановку, выбив в ней стекла.
При этом на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.
Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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