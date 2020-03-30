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В центре Киева водитель набросился на мужчину и разбил ему авто (видео)

30 марта, 13:54

Наталья Руда

Дебош устроил мужчина на Jeep Grand Cherokee

На проспекте Победы в Киеве мужчина за рулем Jeep Grand Cherokee разбил стекло в машине Hyundai на дороге и набросился на водителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Водитель Jeep Grand Cherokee начал провоцировать конфликт на дороге и создавать аварийную ситуацию для водителя другой иномарки. Через несколько минут агрессивный мужчина остановился на красный свет светофора, подошел к автомобилю Hyundai, разбил водительское стекло и пытался вытащить пострадавшего из машины и побить его. После совершенного злоумышленник сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

На место прибыли полицейские. Правоохранители пообщались с потерпевшим, который предоставил им свои показания по инциденту. Через несколько минут подозреваемого задержали.

Злоумышленником оказался киевлянин, 1976 года рождения, до этого времени в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке разбили нос девушке.

Также в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками.

Видео: Киев Оперативный

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Киев ДТП хулиганство

Источник: Сегодня

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