В центре Киева возле кинотеатра "Зоряный" рухнула часть подъемного крана: видео

Стрела крана зацепила ветку дерева и повредила припаркованное рядом авто, также протаранив забор

В Киеве возле кинотеатра "Зоряный" в центре города в пятницу, 27 сентября, обрушилась стрела крана, зацепив ветку дерева, повредила припаркованное авто и забор. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Как сообщается в паблике "Информатор" в Facebook, на данный момент на месте работают правоохранители.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что вокруг реконструкции "Зоряного" разгорелся скандал. Вместо обещанного четырехэтажного кинозала возводится шестиэтажный ТРЦ. Так, в феврале этого года общественная инициатива "Кинодвижение — Зоряный" представила проект реконструкции кинотеатра, после которой серое здание должно было получить четырехэтажный стеклянный фасад. Напомним, в феврале 2018 года он прекратил свою работу, а в мае того же года Киеврада проголосовала за возвращение здания в коммунальную собственность, и частный инвестор должен был обеспечить обновления здания. Однако в сентябре киевляне заметили, что "Зоряный" надстроили пятым этажом. А во время посещения здания кинотеатра журналистами строители монтировали металлические опоры для шестого.

Накануне, 26 сентября, во Львове на ул. Красной Калины, на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории одной из строительных компаний. Пострадала женщина – водитель крана.

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