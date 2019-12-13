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В центре Киева вспыхнул пожар в ресторане: появились фото

13 декабря, 07:32

Пламя охватило 40 «квадратов» площади заведения

В центре Киева произошел пожар – огонь вспыхнул в ресторане на первом этаже пятиэтажного торгового центра Arena-City.

Как сообщает "Информатор", о пожаре на линии экстренных служб сообщили в 21:24 12 декабря. Выяснилось, что возгорание произошло на кухне ресторана. Посетителей заведения успели эвакуировать еще до прибытия спасателей. Пламя охватил 40 квадратных метров, но в 21:54 его локализовали, а в 22:45 — полностью ликвидировали. Огонь успел повредить мебель, закопчены стены и потолок ресторана.

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Пожар тушили 26 сотрудников ГСЧС, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, но представители ресторана сообщили, что с проводкой в заведении были проблемы.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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