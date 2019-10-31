В центре Киева вспыхнул сильный пожар

Вечером 31 октября в центре Киева вспыхнул масштабный пожар. Загорелась крыша жилого здания на углу улиц Богдана Хмельницкого и Николая Пирогова, 2, расположенного неподалеку от Владимирского собора.

Пользователи выкладывают фото сильного пожара в сеть. По сообщениям очевидцев, жильцов эвакуировали.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

Напомним, что ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

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