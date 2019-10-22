В центре Киева вспыхнула квартира: есть пострадавшие

Фото: ГСЧС в Киевской области

В Печерском районе Киева в квартире одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Пострадали мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

О пожаре на бульваре Леси Украинки, 28-А спасателям сообщили сегодня, 22 октября, в 7:42. Пожарные сразу же выехали на место ЧП. Как выяснилось, пожар вспыхнул на кухне трехкомнатной квартиры на шестом этаже 10-этажного жилого дома.

Локализовать пожар спасателям удалось в 8:04, а в 08:08 его полностью потушили. Во время пожара пострадали мужчина и женщина. Их, с отравлением угарным газом, передали медикам "скорой".

"На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара выясняется.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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