В центре Киева задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков

Парня задержали возле стадиона "Динамо"

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Бойцы полка полиции особого назначения №2 возле задержали в центре Киева возле стадиона "Динамо" "закладчика" наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Когда наряд приближался к парню для проверки, он начал убегать. Правонарушителя быстро задержали и изъяли у него свертки с наркотическим веществом, предварительно – амфетамином. Правоохранители доставили злоумышленника в территориальное управление полиции. Во время общения со следователями парень признался, что подрабатывал "закладчиком". По его словам, в сети Интернет он нашел объявление о том, что нужен человек, который сможет оставлять в тайниках запрещенные вещества", – говорится в сообщении.

У 18-летнего молодого человека изъяли около 20-ти свертков с наркотическими веществами, которые направили на проведение экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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