В центре Киева задержали парня с партией кокаина на 300 тысяч гривен

Задержанным оказался 21-летний житель Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

В центре Киева на бульваре Леси Украинки полицейские задержали молодого человека с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"Задержанным оказался 21-летний житель Сумской области, который ранее проблем с законом не имел. У него изъяли вещество, похожее на кокаин, электронные весы и фасовочные пакеты. Стоимость наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 300 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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