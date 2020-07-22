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В центре Киева задержали сотрудника СБУ, "крышевавшего" проституток

22 июля, 15:11

Наталья Руда Наталья Руда

Подозреваемому в сутенерстве грозит от четырех до семи лет лишения свободы

В Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, которого подозревают в сутенерстве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали 21 июля на улице Золотоворотской. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее в Киеве агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, чтобы "рассекретить" бордель.

Кроме того, в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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Киев СБУ задержание сутенерство

Источник: Сегодня

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