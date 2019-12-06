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В центре Киева заметили карманников-подростков: видео

6 декабря, 09:30

Молодые люди всей компанией идут позади жертвы, а потом один из них обворовывает ее

Видео: Киев Оперативный

Киевляне обратили внимание на группу подростков, которые в самом центре города крадут у прохожих кошельки и ценные вещи. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщают очевидцы, молодые люди всей компанией идут позади жертвы, а потом один из них обворовывает ее.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что сами становились жертвами карманников.

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Ранее сообщалось, что в центре столицы двое девочек-подростков воруют кошельки. В частности, один из эпизодов произошел на Андреевском спуске. Там воришки вытащили кошелек, зашли во двор, разделили деньги и пошли дальше. При этом они попали на камеру видеонаблюдения.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева приговорил к 10 и 13 годам лишения свободы двух парней, которые до смерти избили несовершеннолетнего, украв у него телефон и карманные деньги. Преступление произошло в сентябре прошло года близ парка имени Тараса Шевченко.

При этом в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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Киев карманники воры подростки

Источник: Сегодня

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