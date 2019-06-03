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В центре Киева затопило улицу: появилось видео

3 июня, 11:50

ЧП снова произошло на улице Деловой

Фото: Киевтеплоэнерго
Фото: Киевтеплоэнерго.

В центре Киева утром в понедельник, 3 июня, произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой, соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Вместе с тем, в "Киевтеплоэнерго" уточнили, что повреждение трубопровода на Деловой, 6, произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5.

"В результате повреждения произошла утечка воды на поверхность. Пострадавших нет. Работники аварийно-восстановительной бригады "Киевтеплоэнерго" оперативно отключили теплоноситель и продолжают испытания. Ремонтные работы будут начаты в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт.


Также недавно в Киеве в результате прорыва на трубопроводе затопило участок Железнодорожного шоссе.

Также мы сообщали, что по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". При этом в городе после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб.

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Тег Киев, прорыв трубы, Киевтеплоэнерго

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