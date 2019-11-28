В центре Киева "накрыли" сеть борделей, организованную экс-правоохранителем (видео)

В преступную группу входили 11 человек, а при обысках нашли оружие

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские разоблачили сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором интимного бизнеса был бывший правоохранитель, которого в 2015 году уволили со службы, так как мужчина не прошел аттестацию, однако он все это время представлялся полицейским. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Организатором борделей по нескольким адресам в Киеве является бывший работник милиции, который в 2015 году не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел. Но, несмотря на это, он и в дальнейшем представлялся работником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и уверял своих сообщников, что их деятельность проводится под покровительством правоохранителей", – говорится в сообщении.

В итоге полиция пресекла деятельность преступной группы, которая организовала и обеспечивала функционирование трех притонов. При этом бордели были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через интернет. В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо соорганизаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

В целом они обустроили места для оказания интимных услуг по трем адресам в центральной части Киева. К оказанию этих услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки клиенты платили от 700 до 3000 гривен. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные – оставляли себе.

В среду, 27 ноября, полиция провела 14 обысков: в борделях и по месту жительства злоумышленников. Были изъяты не только деньги и телефоны, но также пистолет, автомат, граната, патроны и ножи.

На данный момент задержаны семь фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Кроме того, информация о возможных коррупционных связях организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана в Государственное бюро расследований для проверки.

Ранее в Киеве в одном из отелей в центре города правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram