В центре Киева спасатели взорвали бомбу, которую нашел прохожий

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

На улице Генерала Алмазова, 6 в центре Киева на минувших выходных произошел взрыв. Как сообщает издание "Информатор", взрыв был контролируемым и осуществлялся специалистами.

В частности, в ночь на 25 января на линию экстренных служб обратился мужчина и сообщил, что обнаружил на парапете в центре города подозрительный предмет, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

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На место выехали специалисты. Взрывотехники, осмотрев предмет, приняли решение на месте его обезвредить, поэтому и провели контролируемый взрыв. В связи с этим в центре на некоторое время перекрывали проезд.

Ранее на столичном рынке взорвали гранату. Как рассказал сотрудник охранной фирмы, которая приехала на сигнализацию, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Также сообщалось, что в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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