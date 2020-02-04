В Чабанах пьяный парень пытался убить мать и сестру: поймали по пути в Киев

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Под Киевом копы по горячим следам поймали подозреваемого в покушении на двойное убийство. Молодой парень пытался зарезать своих мать и сестру.

Жуткий инцидент произошел в поселке Чабаны Киево-Святошинского района. О нем копам сообщила соседка семьи. В пресс-службе местной полиции рассказали, что 22-летний парень был пьян. Именно в этом состоянии он ранил кухонным ножом в живот мать и сестру. После этого он забрал из дома деньги и мобильные телефоны и попытался на общественном транспорте сбежать в Киев.

Полицейские оперативно задержали парня. Нож у него уже изъяли, как вещественное доказательство. Теперь задержанному грозит от десяти до пятнадцати лет лишение свободы или пожизненный срок.

Пострадавших женщин госпитализировали, одна из них находится в реанимации.

Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

Также ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве.

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