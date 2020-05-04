В Чернобыле до сих пор работают спасатели: что там происходит

Огонь в Зоне отчуждения уже локализировали

В Чернобыльской зоне отчуждения все еще ликвидируют масштабные пожары, которые вспыхнули тут около месяця назад. Спасатели тушат тления торфяников, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках, пройденных огнем", – рассказали спасатели.

Над тушением тлений на данный момент работают 210 человек и 72 единицы техники. Из них – 146 человек личного состава ГСЧС и 44 единицы их техники.

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Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию только усугубили ветер и сухая погода, и быстро споравиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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