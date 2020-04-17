В Чернобыле воздух чище, чем в Киеве: спасатели объяснили, откуда взялся дым (видео)

За вчерашние сутки близ столицы произошло четыре случая возгорания торфа и восемь пожаров в лесных массивах

Спасатели в Зоне отчудения Чернобыльской АЭС, где ранее бушевали масштабные пожары, рассказали, откуда в столице взялся дым.

В частности, утром 17 апреля в Зону отчуждения уехал мэр Киева Виталий Кличко, попав на собрание оперативного штаба пожарных. Как оказалось, на КПП "Дитятки" на въезде в Зону утром воздух и фон были чище, чем в Киеве. Спасатели отмечали, что если бы не радиация, то это "было бы самое лучшее место в мире".

По словам специалистов ГСЧС в Чернобыле, накануне в результате сильного ветра в Зоне отчуждения по-новой началось тление, без возгораний. Сейчас дым от тления несет на Полтаву. По их данным, на данный момент ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне контролируемая и вышла на тот уровень, который был вчера утром.

Вместе с тем, пожарные уточняют, что за вчерашние сутки под Киевом произошло четыре случая возгорания торфа и восемь пожаров в лесных массивах. Они подчеркнули, что весь этот дым накапливается и его "задувает" на Киев.

Напомним, что с вечера 16 апреля в Киеве ощущается сильный запах гари. Столица в итоге возглавила рейтинг городов мира с самым грязным воздухом.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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