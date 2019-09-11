Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

В Чернобыльской зоне – большой пожар: фото и видео

11 сентября, 22:45

Возгорание тушат с самолетов и силами более 60 спасателей

Фото: cotiz.org.ua

Фото: cotiz.org.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения, где в последнее время стали чаще замечать нелегальных туристов, в районе бывшего населенного пункта Соколы произошел пожар. На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели ГСЧС, сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения (ЦОТИЗ).

Огонь вспыхнул на территории Дитяткивского лесничества. В тушении принимают участие пожарные самолеты, вертолет и спасатели Иванковского района. По данным ГСЧС, к ликвидации привлечены 62 человека, 11 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 30 человек личного состава, 7 единиц техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Масштаб возгорания уточняется.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание лесной подстилки с переходом в верховой пожар. Пострадавших и жертв нет.

Отметим, что пожары в зоне отчуждения периодически случаются из-за небрежного обращения с огнем на природе. В прошлом году пламя охватило несколько гектаров леса.

"Мы обращаемся ко всем, кто посещает зону отчуждения: ведите себя осторожно, не подвергайте опасности природу Чернобыля. Нельзя разводить костры, бросать непотушенные сигареты там, где есть сухая трава. От вашего поведения зависит состояние природы и жизни зверей, которые страдают от небрежного отношения к огню человека", – говорит помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Зоне отчуждения ЧАЭС установлен новый рекорд посещаемости: 74 671 посетитель за 8 месяцев. Только за август 2019-го Чернобыльскую зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек, а начиная с марта количество туристов стало стремительно расти.

Напомним, все поездки в зону отчуждения должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Сейчас в Украине внедряют правительственный план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Создание такого плана было реакцией Кабмина на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Чернобыль зона отчуждения пожары ГСЧС зона ЧАЭС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
В Киевской области в ДТП погибли четыре человекаПроисшествия
В Киеве возле парка
В Киеве возле парка "Киото" пылает лесПроисшествия

Новости партнеров

Loading...