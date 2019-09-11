В Чернобыльской зоне – большой пожар: фото и видео

Возгорание тушат с самолетов и силами более 60 спасателей

Фото: cotiz.org.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения, где в последнее время стали чаще замечать нелегальных туристов, в районе бывшего населенного пункта Соколы произошел пожар. На место чрезвычайного происшествия выехали спасатели ГСЧС, сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения (ЦОТИЗ).

Огонь вспыхнул на территории Дитяткивского лесничества. В тушении принимают участие пожарные самолеты, вертолет и спасатели Иванковского района. По данным ГСЧС, к ликвидации привлечены 62 человека, 11 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 30 человек личного состава, 7 единиц техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Масштаб возгорания уточняется.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание лесной подстилки с переходом в верховой пожар. Пострадавших и жертв нет.

Отметим, что пожары в зоне отчуждения периодически случаются из-за небрежного обращения с огнем на природе. В прошлом году пламя охватило несколько гектаров леса.

"Мы обращаемся ко всем, кто посещает зону отчуждения: ведите себя осторожно, не подвергайте опасности природу Чернобыля. Нельзя разводить костры, бросать непотушенные сигареты там, где есть сухая трава. От вашего поведения зависит состояние природы и жизни зверей, которые страдают от небрежного отношения к огню человека", – говорит помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Зоне отчуждения ЧАЭС установлен новый рекорд посещаемости: 74 671 посетитель за 8 месяцев. Только за август 2019-го Чернобыльскую зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек, а начиная с марта количество туристов стало стремительно расти.

Напомним, все поездки в зону отчуждения должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Сейчас в Украине внедряют правительственный план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Создание такого плана было реакцией Кабмина на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

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