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В Чернобыльской зоне локализовали один из пожаров

24 апреля, 13:15

Наталья Руда

Речь идет о возгорании возле села Рассоха в Дитятковском лесничестве

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС утром, 24 апреля, локализовали один из пожаров – близ села Рассоха. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар близ села Рассоха в зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества локализован. Сейчас основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем, в с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка", – говорится в сообщении.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения тушат уже 20 дней. Сейчас там проходит антидиверсионная операция. Так, экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем ​​и ночью проводят аэроразведку Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей. Беспилотники запускают с целью выявления новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиска диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

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Также вспыхнули леса и в соседней Житомирской области. Они уже нанесли ущерб в десятки миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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