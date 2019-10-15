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В Чернобыльской зоне нашли 16-летнюю девушку, пропавшую в Киеве

15 октября, 18:56

В Зоне отчуждения задержали две группы сталкеров

Фото: ГУ НП в Киевской области

Фото: ГУ НП в Киевской области

На территории зоны отчуждения ЧАЭС полицейские задержали две группы сталкеров, которые проникли в зону с целью туризма, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Так, граждане Республики Беларусь 39 и 40 лет были задержаны в Припяти. Других нарушителей нашли возле отселенного села Стачановка, среди них была и 16-летняя киевлянка, которая находилась в розыске. Она вместе с друзьями 19, 22, 27 лет решила прогуляться по радиационной территории ради развлечения.

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В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел направлены в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения и Государственной миграционной службы для сокращения срока пребывания иностранцев в Украине.

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На родителей несовершеннолетней девушки составлен протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Отметим, что с ростом туристического интереса к зоне отчуждения там наблюдается и резкое увеличение числа нелегальных туристов. Лишь за одни сутки копы поймали 17 человек — из Енакиево, а также из Киева, Николаева, Днепропетровской и Черниговской областей. Не обошлось и без иностранцев — среди задержанных оказалось четверо граждан Франции.

Ранее полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны, где полыхают масштабные пожары. Как уточнили правоохранители, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону.

Смотрите в сюжете, как спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне:

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нарушение ЧАЭС задержали сталкеры полицейские

Источник: Сегодня

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