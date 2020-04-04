В Чернобыльской зоне пылает масштабный лесной пожар

К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники

В Чернобыльской зоне отчуждения, где ранее были обнаружены нелегальные поля, сегодня, 4 апреля, произошел лесной пожар.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Около 13:22 в ГСЧС поступила информация о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров", – говорится в сообщении.

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Около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.

По словам спасателей, трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, что после выхода сериала о катастрофе в Чернобыльской зоне установили туристический рекорд.

Недавно мы писали о том, что впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

Специально для туристов ученые разработали путеводитель:

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